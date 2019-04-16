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Brezilya'da çöken iki bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:46 | Son Güncelleme

Rio de Janeiro kentinde geçen hafta sonu çöken iki binada ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde geçen hafta sonu çöken ruhsatsız iki binada ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Yetkililer, binaların enkazında yürütülen kurtarma çalışmasında 15 kişinin cesedine ulaşıldığını, 9 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

Rio de Janeiro'nun eski itfaiyeci, polis ve askerlerden oluşan yaşa dışı güçlerin kontrolü altındaki bölgesinde, dört katlı iki bina hafta sonu çökmüştü.

Bölgede geçen hafta şiddetli yağışlar etkili olmuştu.

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15 ölü brezilya çöken binalar

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