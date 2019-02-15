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Brezilya'da çöken maden atık barajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:47 | Son Güncelleme

Barajı işleten şirketin 8 çalışanı gözaltına alındı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki maden atık barajının çökmesiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusunda Brumadinho kentindeki maden atık barajını işleten Vale şirketinin 4'ü müdür olmak üzere 8 çalışanının, barajın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Şirket çalışanı 8 kişinin, konunun detaylı araştırılması için 30 gün boyunca gözaltında tutulacakları ifade edildi.

Öte yandan maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya yükselirken, 147 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya hükümeti, 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100'er bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Minas Gerais eyaletinde, 25 Ocak'ta meydana gelen olayın ardından, 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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