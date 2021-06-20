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Brezilya’da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı

20.06.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da koronavirüs kaynaklı ölümler 500 bini aştı. ABD’nin ardından en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke olan Brezilya’da uzmanlar kışın başlaması ve aşılamanın yavaş seyri nedeniyle yeni bir koronavirüs dalgasından endişeleniyor.

Brezilya’da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sosyal mesafe gibi önlemlere karşı çıkması, koronavirüse karşı ülke genelinde bir önlem alınmasını zorlaştırıyor.

Fiocruz Sağlık Enstitüsü, toplumun yalnızca yüzde 15'inin tamamen aşılanmış olması nedeniyle durumun kritik olduğunu belirtiyor.

Öte yandan hükümetin pandemi politikasına dair Kongre'de bir soruşturma yürütülüyor.

Bolsonaro'nun aşılar ve sokağa çıkma kısıtlamalarına dair şüpheci yaklaşımı ülke içinde büyük eleştiri toplamıştı.

Bolsonaro sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye virüsün kendisinden daha fazla zarar vereceği görüşünde.

Muhalefet ise Bolsonaro'nun siyasi nedenlerle aşı siparişlerini geciktirdiğini düşünüyor.

Ülkede Gama olarak bilinen daha bulaşıcı bir varyant bulunuyor.

Brezilya'da son bir haftada günlük ortalama 70 bin vaka tespit edildi.

Uzmanlar çoğu eyalette yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yakınlarının günlerce hastanede yer bulamayarak hayatını kaybettiğini söylüyor.

Cumartesi günü Bolsonaro'nun koronavirüs politikalarına karşı ülke genelinde büyük bir protesto yapılmıştı.

Cumartesi günkü protestodan bir kare

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Brezilya

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