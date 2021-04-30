Brezilya'da Covid ölümleri 400 bini geçti, Bolsonaro'nun salgın yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı

Dünyada Covid-19 ölümlerinin en çok olduğu ikinci ülke Brezilya'da koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bini geçti. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Covid salgınına yaklaşımı hakkında Ulusal Kongre bünyesinde soruşturma başlatıldı.

Nisan başında günlük ölüm sayısının 4 bine kadar yükseldiği Brezilya'da son 24 saatte 3001 kişi yaşamını yitirdi.

Tırmanışa geçen vaka ve ölüm sayıları, aşı programının da yavaş ilerlemesiyle ülkede yaşanan Covid krizini derinleştiriyor.

Brezilya'da görülen mutasyonun, koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu düşünülüyor. Brezilya'da resmi veriler, Rio de Janeiro şehrinde ve nüfusu yarım milyondan fazla olan 10 şehirde daha, ölenlerin sayısının, doğanlardan fazla olduğunu gösteriyor.

Birçok bölgede hastanelerdeki yoğun bakım doluluğunun yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Fiocruz adlı sağlık kuruluşunun raporunda, "Salgının ilerleyişinde bir miktar düşüş görsek de henüz kontrol altına almaktan uzağız" ifadeleri yer aldı ve günlük ölüm sayılarının yüksek seyretmeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.