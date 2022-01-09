Brezilya'da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü: En az 7 kişi öldü

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, eğlence amaçlı bir gölde bulunan teknelerin üzerine göl kenarındaki falezler çöktü. Olay sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 3 kişi kaybolurken, 32 kişi ise yaralandı.

Olaya dair internette dolaşan bazı videolarda, kayaların kopmaya başladığı esnada falezlerden daha uzakta olan teknelerdeki insanların çığlık sesleri duyuluyor.

En az 1 teknenin battığı görülürken, diğerleri ise kazadan kaçmayı başarabildi.

İtfaiye yetkilileri, yerel saatle 11.00'de yaşanan olayla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, eyalette günlerdir süren yağmurların falezlerin çöküşüne olanak tandığını ifade etti.

İtfaiye sözcüsü, kayaların üç teknenin üzerine düştüğünü söylerken, yaralanan 32 kişiden 9'unun hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.

Kaybolan kişilerin arama kurtarma çalışmaları dalgıçlar ve helikopterlerle sürdürülüyor.