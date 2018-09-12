Brezilya'da devlet başkanı adayı hakkındaki ırkçılık suçlamasına ret

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da mahkeme, devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro'nun ırkçılık suçlamasıyla yargılanmasına gerek görmedi.

Mahkeme heyeti, geçen hafta bıçaklı saldırıya uğrayan Bolsonaro hakkındaki ırkçılık suçlamalarını reddetti.

Yargıç Alexandre de Moraes, geçen yıl Rio de Janeiro'daki bir kulüpte siyahiler hakkında sarf ettiği sözlerden ötürü suçlanan Bolsonaro'nun, "nezaketsiz de olsa görüşlerini dile getirme hakkı" olduğuna hükmetti.

Moraes ayrıca, halihazırda milletvekili dokunulmazlığı bulunan Bolsonaro'nun sözlerinin ifade özgürlüğünün sınırlarını aşmadığını kaydetti.

Bolsonaro, geçen yıl, kölelerin torunları tarafından kurulan ve "quilombolas" olarak adlandırılan kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanların "üremek için dahi uygun olmadığını" söylemişti. Devlet başkanı adayı ayrıca, kölelerin torunlarından söz ederken Brezilyalı köylülerin hayvanlar için kullandığı ağırlık ölçüsüne dair ifadeleri kullanmıştı.

Sosyal Liberal Partinin (PSL) Temsilciler Meclisi üyesi eski subay Bolsonaro, geçen hafta seçim kampanyası için Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda karnından bıçaklanmıştı. Tedavi gördüğü Sao Paulo Hastanesi yetkilileri, Bolsonaro'nun yoğun bakımdan çıkarıldığını, tedavisinin devam ettiğini söyledi.