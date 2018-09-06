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Brezilya'da devlet başkanı adayına bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

Devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro karnından bıçaklandı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan aşırı sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro bıçaklı saldırıya uğradı.

Sosyal Liberal Parti (PSL) Temsilciler Meclisi üyesi eski subay Bolsonaro seçim kampanyası için Juiz de Fora kentinde katıldığı bir programda karnından bıçaklandı.

Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı doğrularken, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Bolsonaro'nun bıçaklandığı sırada çekilen video, birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzluk ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde şimdiden eski Devlet Başkanı Lula da Silva'nın ardından en popüler ikinci aday haline getirdi.

Bolsonaro'nun seçim ortağı Brezilya Emeğin Yenilenmesi Partisinden emekli General Hamilton Mourao ise kısa süre önce Brezilya'nın yolsuzluk sorununun çözülmesi için ordunun yönetime müdahale etmesi gerektiğini savunan yorumlarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti.

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