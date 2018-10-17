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Brezilya'da Devlet Başkanı Temer hakkındaki yolsuzluk iddiaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

Savcı, Devlet Başkanı Michel Temer'in rüşvet aldığına dair iddianameyi başsavcılığa sundu

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Soruşturma savcısı Cleyber Malta Lopes, Santos kenti limanını işleten firmanın işletme hakkının süresinin uzatılması karşılığında Temer'in rüşvet aldığına dair iddianameyi başsavcılığa sundu.

İddianamede Temer'in, limanı işleten J&F adlı firmanın işletme ruhsatının geçerlilik süresinin 25 yıldan 35 yıla çıkarılması karşılığında 280 bin dolar rüşvet aldığı ileri sürüldü.

Savcı, Temer'in danışmanı Lima Filho aracılığıyla ödenen rüşvetin bir kısmının Temer'in kızı Maristela Temer'in Sao Paulo'daki evinin renovasyonu için kullanıldığını öne sürdü.

Başsavcılığın iddianameyi inceleyerek işleme koyması için 2 hafta süresi bulunuyor.

İddianamenin kabul edildikten sonra ise yargıya taşınabilmesi için Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinin üçte ikisinin onay vermesi gerekiyor.

Milletvekilleri, daha önce Temer hakkında hazırlanan iki yolsuzluk dosyasının yargıya taşınmasına izin vermemişti.

Temer, eski Devlet Başkanı Dilma Roussef'in yolsuzluk suçlamasıyla azledilmesinin ardından 2016 yılında göreve gelmişti.

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