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Brezilya'da Devlet Başkanı'nın oğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı, delillerin usulünce toplanmadığını belirterek erteledi

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı, soruşturmanın başlangıcında delillerin yargıç onayı olmadan toplandığını belirterek askıya aldı.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı Jose Dias Toffoli, Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu (COAF) müfettişlerinin Flavio Bolsonaro'nun mali verilerini toplamadan önce adli makamlardan izin almış olması gerektiğine ve söz konusu delillerin usulünce toplanmadığına hükmederek, senatör hakkında yürütülen soruşturmayı 21 Kasım'a kadar erteledi.

Rio de Janeiro eyalet mahkemesi savcıları, 2017'de eski şoförü Fabricio Queiroz'dan, Senatör Flavio Bolsonaro'ya 48 kez yapılan para aktarımı hakkında soruşturma yürütüyor.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Marco Aurelio Mello, şubat ayında, hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlanması ve eski şoförü Queiroz'un hesabından kendisine yüklü miktarda ödemeler yapıldığının tespit edilmesi üzerine Flavio Bolsonaro hakkında başlatılan ancak ocak ayında askıya alınan soruşturmanın yeniden başlatılmasına hükmetmişti.

Mello, Brezilya’da seçilmiş yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlık ve ayrıcalıkların bu soruşturma için geçerli olmadığını, zira isnat edilen suçların Flavio Bolsonaro'nun senatör olarak seçilmeden önce işlendiğini ifade etmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro'nun hesabında 2017'de yalnızca bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlanması üzerine COAF'ın inceleme başlattığı bildirilmişti.

COAF, Queiroz'un banka hesabında yalnızca bir yılda 300 bin dolardan fazla para giriş çıkışı olduğunu kaydetmişti.

Queiroz ise bu paranın çoğunlukla araç alım satımından geldiğini dile getirmişti.

Senatör Bolsonaro, Queiroz'dan aldığı bir dizi ödemenin emlak satışından geldiğini ve banka işlemlerini yetkililerden saklamadığını söylemişti.

Flavio Bolsonaro ve Queiroz, haklarındaki iddiaları reddediyor.

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