Brezilya'da Devlet Başkanı'nın oğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlandığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmayı, soruşturmanın başlangıcında delillerin yargıç onayı olmadan toplandığını belirterek askıya aldı.

Yüksek Mahkeme Başyargıcı Jose Dias Toffoli, Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu (COAF) müfettişlerinin Flavio Bolsonaro'nun mali verilerini toplamadan önce adli makamlardan izin almış olması gerektiğine ve söz konusu delillerin usulünce toplanmadığına hükmederek, senatör hakkında yürütülen soruşturmayı 21 Kasım'a kadar erteledi.

Rio de Janeiro eyalet mahkemesi savcıları, 2017'de eski şoförü Fabricio Queiroz'dan, Senatör Flavio Bolsonaro'ya 48 kez yapılan para aktarımı hakkında soruşturma yürütüyor.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Marco Aurelio Mello, şubat ayında, hesabında şüpheli mevduat hareketlerine rastlanması ve eski şoförü Queiroz'un hesabından kendisine yüklü miktarda ödemeler yapıldığının tespit edilmesi üzerine Flavio Bolsonaro hakkında başlatılan ancak ocak ayında askıya alınan soruşturmanın yeniden başlatılmasına hükmetmişti.