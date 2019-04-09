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Brezilya'da eğitim bakanı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 01:25 | Son Güncelleme

Brezilya'da eğitim bakanı görevden alındı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Eğitim Bakanı Ricardo Velez Rodriguez'in görevine son verdi.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görevden alınan Ricardo Velez Rodriguez'in yerine Abraham Weintraub'un getirildiğini açıkladı.

Weintraub'un, yönetim konusunda geniş deneyime ve bu alan için gerekli bilgiye sahip bir isim olduğunu ifade eden Bolsonaro, verdiği hizmetler için Velez Rodriguez'e teşekkür etti.

Velez Rodriguez'in neden görevden alındığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Ricardo Velez Rodriguez'in görevden alınması, ders kitaplarının, ülkede 1964-1985 yılları arasındaki askeri diktatörlük rejimini, "zora dayalı bir demokratik rejim" olarak nitelendirecek şekilde değiştirileceğini söylemesinin ardından geldi.

1964 askeri darbesi ile ilgili olarak, komünizmin yükselişini engellemek için ülkede "o dönem gerekli olan zora dayalı bir demokratik rejim" kabul edildiğini savunan Velez Rodriguez, verdiği bir röportajda, "Brezilya tarihi, 31 Mart 1964'te yaşanan olayın, Brezilya toplumunun aldığı bağımsız bir karar olduğunu gösteriyor." yorumunu yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Ricardo Velez Rodriguez

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