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Brezilya'da eğitim bütçesinde kesinti protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Ülke genelinde öğrenci ve öğretmenler, hükümetinin eğitim fonlarını kesme kararını protesto için yüzden fazla şehirde sokağa indi

Brezilya'da binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin eğitim fonlarını kesme kararını protesto etmek için sokaklara çıktı.

Öğrenciler ve öğretmenler, 21 eyalette yüzden fazla şehirde, eğitim bütçesi kesintisine karşı yürüyüş düzenledi.

Brezilya Ulusal Öğrenci Birliği (UNE) tarafından düzenlenen eylemlere, hükümetin sosyal güvenlik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları da destek veriyor.

Eğitim Bakanı Abraham Weintraub, Twitter'da paylaşılan bir videoda, hükümetin, bazı profesörlerin öğrencilere gösterilere katılmaları için baskı yaptığına dair şikayetler aldığını belirtti.

Weintraub, "Bu, yasa dışı, olamaz. Okul ortamı, öğrencilerin öğrenmelerini etkileyen ideolojik bir savaş nedeniyle zarar göremez." dedi.

Brezilya Eğitim Bakanlığı, öğretmen, personel, öğrenci ve hatta velilerin okul saatlerinde protestolara katılmasına ve teşvik etmesine izin verilmediğini belirten bir bildiri yayımladı.

Brezilya Federal Senatosu muhalefet lideri Senatör Randolfe Rodrigues ise Milli Eğitim Bakanlığının bildirisinin üniversite özerkliğini kuran anayasa maddesine aykırı olduğunu söyledi.

Brezilya Eğitim Bakanlığının nisan ayında açıkladığı, temel eğitim ve yükseköğretimdeki elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler 15 Mayıs'ta ülkenin bütün eyaletlerinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından protesto edilmişti.

Brezilya'da hükümet, vergi gelirleri beklenenden düşük olduğu için, nisan ayı sonunda 63 üniversite ve 38 federal eğitim kurumunun bütçelerinde kesintiye gitmişti.

Eğitim Bakanlığı yetkililerine göre kesintiler su, elektrik, hizmet alımı, teçhizat ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalara uygulanırken, öğrenci yardımı, maaş ve emekli maaşlarının ödenmesi gibi zorunlu harcamalar bu kesintilerden etkilenmedi.

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