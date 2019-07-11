Brezilya'da emeklilik reform yasasına yeşil ışık

Tartışmalı yasanın, Ulusal Kongrenin üst kanadı senatoya taşınması için Temsilciler Meclisinde ikinci bir oylama daha yapılması gerekiyor.

Sendikalar ve muhalif parti temsilcileri ise yasaya, toplumdaki en yoksul kesimi cezalandıracağı ve daha uzun süre çalışılmasına yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

BBC'nin haberine göre, kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oylamada çoğunluğun desteğini alan yasa, emeklilik yaşını yükseltmeyi ve işçilerin sistemdeki prim ödemelerini artırmayı öngörüyor.

Brezilya'da Ulusal Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan ilk oylamada, emeklilik yaşını erkeklerde 65, kadınlarda 62'ye çıkaran ve sistemi revize eden yasa 131'e karşı 379 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisindeki oylamanın, yasanın destekçisi Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına önemli bir zafer olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından sosyal medya hesabında Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia'yı tebrik eden Bolsonaro, "Brezilya'nın daha çok iş ve refaha giden yola çıkmak için hiç olmadığı kadar hazır olduğunu" ifade etti.

Oylama sırasında ülkede protesto gösterileri de düzenlendi. Sao Paulo'da göstericilerin ana yolları kapattığı kaydedildi.

Brezilya'da geçmişte birçok hükümet emeklilik sisteminde değişiklik yapmayı denemiş, ancak başarılı olamamıştı. Yeni yasayla ülkede gelecek 10 yılda 237 milyar dolar tasarruf yapılması planlanıyor.

Wall Street Journal'ın Brezilya Ekonomi Bakanlığına dayandırdığı haberine göre de Brezilya hükümeti, bütçesinin yüzde 45'ini emeklilere harcarken, yalnızca yüzde 2,8'lik bölümünü devlet okullarının, hastanelerin, yolların, emniyetin ve altyapının inşasına veya bakımına ayırabiliyor.

Brezilya'da 1964-1985 yıllarındaki askeri diktatörlüğün ardından yapılan 1988 anayasasında, sosyal güvenlik ağları genişletilerek emeklilik maaşları yükseltilmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçen mart ayında yaptığı açıklamada, ülkede ordu mensuplarına yapılan ek ödemelerin azaltılması gerektiğini belirtmişti.

