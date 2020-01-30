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Brezilya'da eski pembe dizi yıldızı, kültür bakanı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Brezilya'da eski pembe dizi yıldızı, kültür bakanı oluyor

Brezilya'da "Nazi çağrışımlı" konuşması üzerine görevinden alınan Kültür Bakanı Roberto Alvim'in yerine eski pembe dizi yıldızı getiriliyor.

Agencia Brasil'in haberine göre, 72 yaşındaki Regina Duarte, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kültür bakanı olması yönündeki teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Duarte, Brezilya'da 1970'ler ve 1980'lerde televizyonda yayımlanan pembe dizilerle üne kavuşmuştu.

Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels benzeri bir konuşmayla tepki çeken Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim bu ay görevinden alınmıştı.

Alvim, bakanlığın Twitter hesabından 6 dakikalık video ile Ulusal Sanatlar Ödülleri'ne ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı.

Alvim, arka planda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in en sevdiği besteci olduğu bilinen Wagner'in Lohengrin operası çalarken yaptığı konuşmada "Gelecek 10 yılda Brezilya sanatı destansı ve milli olacak. Halkımızın kaçınılmaz özlemleriyle derinden bağlantılı... Duygusal bağlılık için büyük dirayetle vakfedilecek, aksi takdirde bir hiç olacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Alman tarihçi Peter Longerich'in kaleme aldığı Joseph Goebbels biyografisinde, Nazi Almanyasının Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı olan Goebbels'in o dönemde yaptığı bir konuşmada, "Gelecek on yılda Alman sanatı destansı, katı romantik olacak. Gerçekçi, duygusallıktan tamamen azade olacak. Adanmış, çok dokunaklı ve milli olacak, aksi takdirde bir hiç olacaktır." dediği belirtiliyor.

Alvim'in konuşması ülkede büyük tepki çekmiş ve Bolsonaro'nun kültür bakanını görevden alması çağrıları yapılmıştı. Öte yandan sosyal medyada videoyu övenler de olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya pembe dizi yıldızı Regina Duarte

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