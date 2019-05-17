Brezilya'da eyalet savcılığından baraj uyarısı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde, 25 Ocak'ta 200'den fazla kişinin ölümüne neden olan atık barajının çökmesinin ardından eyalet savcılığı barajlardan birinin daha çökebileceği uyarısında bulundu. Minas Gerais eyalet savcılığından yapılan açıklamada, maden atıklarını tutan bir barajın birkaç gün içinde çökebileceği uyarısı yapılırken, madeni işleten Vale şirketinden, durumdan çevredeki yöre halkını haberdar etmesi istendi. Açıklamada, madencilik şirketi Vale'nin, Barao de Cocais şehrindeki Congo Soco madeninden 1,5 kilometre uzaktaki bir maden yamacında olağan dışı hareketlilik olduğunu belirttiği aktarılırken, savcılar tarafından elde edilen teknik rapora göre, söz konusu hareketliliğin devam etmesi halinde yamacın 19-25 Mayıs arasında bir zamanda çökebileceği bildirildi. Vale'nin, bu hareketliliğin, yakındaki maden atık barajına zarar verebileceğini ve çökmesine yol açabileceğini hesaba katamadığı kaydedildi. Savcılık, Vale'ye bölge halkını bilgilendirmek için 6 saat verdi.

Şirketten, daha sonra yapılan açıklamada, mevcut durumla ilgili farkındalığın artırılacağı ve yarın başka bir tatbikat organize edileceği belirtildi. Barajdaki risk seviyesi, şubat ayında maksimuma getirilmiş ve yakın çevresinde yaşayanlar önlem olarak tahliye edilmişti. Vale şirketinden mart ayı sonunda yapılan açıklamada, şirketin işlettiği barajlardan üçünün daha her an çökebileceğinin tespit edildiği, toplam 4 barajın çökme riskinin bulunduğu ifade edilmişti. - Ocak ayında çöken barajda ölenlerin sayısı 240'a yükseldi Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 240'a çıktığı bildirildi. 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti. Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho'da yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti. Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (yaklaşık 26 bin dolar) verileceğini açıklamıştı.