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Brezilya’da facianın bilançosu artıyor: En az 50 ölü, 300 kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 07:53 | Son Güncelleme

RIO DE JANEIRO (İHA)-Brezilya’da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü.

RIO DE JANEIRO (İHA)-Brezilya’da demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. Ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais’in başkenti Belo Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömüldü. Brumadinho belediye başkanı Avimar de Melo en az 50 kişinin öldüğünü, 300’den fazla da kaybın olduğunu açıkladı.
“Daha fazla ayrıntıya sahip değiliz çünkü her şey çok hızlı oluyor” diyen de Melo, nehir kenarında yaşayan insanların, taşma riski nedeniyle evlerini terk etmelerini ve yüksek yerlere çıkmalarını istedi.
Bu arada Felaketleri Önleme Ulusal Koordinasyon Başkanı Joceli Jaison Andrioli; "korkumuz, Mariana felaketinde olduğu gibi çamurun São Francisco Nehri’ne karışması vasıtasıyla okyanusa ulaşması” açıklamasını yaptı.
São Francisco nehri beş eyaletten (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe ve Alagoas) geçiyor. Havzasında 521 irili ufaklı kent bulunuyor.

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