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Brezilya'da feribot köprüye çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yıkılan köprüdeki iki araç Moju Nehri'ne düştü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Amazon bölgesinde bir feribot köprünün ayağına çarptı.

Para eyaleti Valisi Helder Barbalho, dün liman kenti Belem'e giden otoyolun geçtiği köprünün 200 metrelik bölümünün, bir feribotun ayağına çarpması sonucu yıkıldığını, görgü tanıklarına göre kaza sırasında köprüdeki iki aracın Moju Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

Araçlarda kaç kişinin bulunduğu bilinmezken nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, feribotun beş kişilik mürettebatının kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yerel basın, ocak ayında yapılan incelemenin, köprünün ayaklarında aşınma olduğunu ortaya koyduğunu, yerel yönetimin önlem almak için fon talebinde bulunduğunu duyurdu.

Köprünün tamiratının bir yıl kadar süreceği ve 25 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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brezilya köprü

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