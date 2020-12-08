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Brezilya'da freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

08.12.2020 13:29 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da yolda ilerleyen yayalar aniden gelen freni boşalan çöp kamyonunun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Brezilya'nın Duque de Caixas şehrinde freni boşalan çöp kamyonu kontrolünü kaybederek yokuş aşağıya gitti. O sırada yokuşun farklı noktalarında bulunan 3 kişi kendilerini yol kenarına atarak ezilmekten son anda kurtuldu. Freni boşalan çöp kamyonu inişi sırasında park halindeki araçlara çarparak durdu.

1 KİŞİ YARALANDI

Kamyonun çarptığı aracın sürüsü 32 yaşındaki Adriano Oliveira'nın bacağından yaralandığı ve tedavisi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

"ŞANSLIYDIM ÇOK KORKTUM"

Tehlikeyi atlatan kişiler arasında yer alan 47 yaşındaki Mônica de Souza o anlara ilişkin, "Kamyon geçerken neredeyse beni tekerleklerinin altına alıyordu. Yaşadığım için şanslıyım.Çok korktum" dedi.

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