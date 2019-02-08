Brezilya'da futbol kulübünde yangın: 10 ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Flamengo futbol kulübünün tesisinde çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkilileri, antrenman tesisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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