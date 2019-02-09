Brezilya'da futbol kulübündeki yangın

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da 10 kişinin ölümüne neden olan yangının çıktığı Flamengo Futbol Kulübüne ait tesise 30 kez ruhsat sorunu nedeniyle ceza kesildiği ortaya çıktı.

Rio de Janerio Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte Flamengo Futbol Kulübüne ait tesiste bulunan Ninho de Urubu Antrenman Sahası'ndaki ruhsat kurallarına aykırı uygulamalar nedeniyle 30 kez cezai işlem uygulandı.

Cezalar nedeniyle 2017 yılının ekim ayında kapatılan sahanın, güncel ruhsatının 8 Mart'a kadar geçerli olduğu bildirildi.

Belediye ayrıca, yangında hayatını kaybeden genç oyuncuların kaldığı yatakhanelerin, "otopark yeri" olarak ruhsatlandırıldığını açıkladı.

Flamengo Futbol Kulübü, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İtfaiye yetkilileri, dün kulübün antrenman tesisinde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

