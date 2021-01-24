HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü

24.01.2021 21:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Brezilya’da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Brezilya’da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada, Kulüp Başkanı Lucas Meira ile 4 futbolcu ve pilot hayatını kaybetti.
Brezilya’da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini ve Kulüp Başkanı Lucas Meira’yı taşıyan BE58 Baron modeli uçak, yarın yapılacak olan Copa Verde (Yeşil Kupa) maçında Vila Nova’ya karşı oynamak için Brezilya’nın Gois eyaletine gitmek üzere havalanmasının ardından kısa süre sonra yere çakıldı.
Brezilya’nın Tocantins eyaletinde bulunan Palmas şehrinden havalanan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden ötürü Luzimangues bölgesinin ormanlık alanına düştü. Yaşanan kazada, Brezilya’nın dördüncü liginde yer alan Palmas Futbol y Regatas takımının Kulüp Başkanı Lucas Meira ve Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule ve Marcus Molinari adlı dört futbolcu ve uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Futbol kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Hayatta kalan olmadığını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sunacaktır. Tüm hayatını kaybedenlerin aile üyeleri için dualarınızı eksik etmeyin” ifadeleri kullanıldı.
Yarın oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Vila Nova kulübünün yöneticileri, yaşanan trajik olayın ardından maçın ertelenmesini teklif etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp bakın ne yaptı'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp bakın ne yaptı
45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Yarın Türkiye'de olacak! Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Küvet sahnesi sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Antalya'da ekipleri alarma geçiren olay! 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp bakın ne yaptı

'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp bakın ne yaptı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.