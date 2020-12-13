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Brezilya'da Halkın Yüzde 50'si Çin Aşısını Olmak İstemiyor

13.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da Halkın Yüzde 50'si Çin Aşısını Olmak İstemiyor

Yapılan bir ankete göre, Brezilya’da halkın yüzde 50’si, Çin üretimi Corona virüsü aşısını olmak istemiyor

Yapılan bir ankete göre, Brezilya’da halkın yüzde 50’si, Çin üretimi Corona virüsü aşısını olmak istemiyor.

Datafolha şirketi tarafından yapılan ankete göre, Çin aşısını olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47. Halkın yüzde 3’ü de Çin aşısını yaptırmak konusunda kararsız olduğunu söyledi.

Ülkede aşı olmak istediğini söyleyenlerin oranı da yüzde 89’dan yüzde 73’e gerilemiş durumda. Yüzde 5’lik bir kesim de aşı olmak konusunda henüz kararsız olduğunu dile getiriyor.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada kendisinin aşı olmayacağını söylemişti. Bolsonaro, Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği ve Brezilya’nın Sao Paulo eyaletindeki Butantan Enstitüsü’yle üretimi yapılan aşıyla ilgili de şüphelerini dile getirmişti. Bolsonaro, aşı olmamanın bireysel hakkı olduğunu söylemişti.

Corona virüsü salgınının başından itibaren abartıldığını söyleyen Brezilya Devlet Başkanı kendisi de COVID-19 rahatsızlığı geçirdi. Uzmanlar aşı olmak isteyenlerin oranında Ağustos ayına göre gerileme olmasında Bolsonaro’nun bu yorumlarının da etkili olduğunu ifade ediyorlar.

Ankete göre Bolsonaro’ya her koşulda güvendiğini söyleyenlerin yüzde 33’ü aşı olmayacağını söylüyor.

Brezilya’da Ağustos ayında yapılan ankette aşı olmak isteyenlerin oranı yüzde 89’du.

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