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Brezilya'da hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 08:44 | Son Güncelleme

Brezilya'da hapishanede mahkumlar arasında kavga: 15 ölü

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Amazonas eyaletindeki bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan kavgada en az 15 kişi öldü.

Eyalet hapishanelerinden sorumlu yetkili Albay Marcus Vinicius Oliveira de Ameida, Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde, ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavganın 15 kişinin ölümüyle sonuçlandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ifade eden Oliveira de Ameida, durumun kontrol altına alındığını, polis helikopterlerinin cezaevi yerleşkesi üzerinde tedbir amaçlı uçuşlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olaylar sırasında hapishaneden herhangi bir firar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Anisio Jobim Cezaevi'nde, 2017'nin ocak ayında çıkan ayaklanmada 56 hükümlü yaşamını yitirmiş, çok sayıda mahkum kargaşadan faydalanarak firar etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amazonas Anisio Jobim Cezaevi

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