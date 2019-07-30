Brezilya'da Hapishanedeki Çete Kavgasında 60'ya Yakın Kişi Öldü

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı çete üyelerinin kutlama yaptıkları ve kesilmiş insan kafalarını tekmeledikleri görülüyor. Ancak bu görüntülerin henüz resmi olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.

Eyalet Hapishanesi Direktörü Jarbas Vasconcelos yaptığı açıklamada bunun kasıtlı bir eylem olduğunu söyledi ancak bu şekilde bir saldırı olacağına dair herhangi bir istihbarat almadıklarını ifade etti.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin çoğunun yangın nedeniyle öldükleri ifade edildi. Olayların başlangıcında iki gardiyanın da rehin alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.

Brezilya’da bir hapishanede iki çete arasında çıkan çatışma neticesinde en az 57 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerden 16’sının başının kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. Olay Para eyaletindeki hapishanede yaşandı.

Brezilya’da Mayıs ayında da Amazonas eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda en az 55 kişi hayatını kaybetmişti. Benzer şekilde 2017 yılında haftalarca süren şiddet olaylarında da hapishanelerde 150 mahkum hayatını kaybetmişti.

Brezilya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da olayın arkasında kimlerin olduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık ayrıca çete liderlerinin farklı hapishanelere transfer edilmesi için çalışmaların da başlatıldığını duyurdu.

Brezilya 750 bin tutukluyla dünyanın en kalabalık mahkum nüfusuna sahip üçüncü ülkesi durumunda. Mahkumların sayısı son 30 yılda 8 kat artmış durumda. Hapishanelerdeki bu kalabalıklar kendi düzenlerini kurmak ve haklarını savunmak adına çeteleşmeye gidiyorlar. Çeteler de kendi çıkarları için aralarında bu şekilde şiddet olaylarına başvurabiliyorlar.

Hükümet özellikle çeteleri dağıtmak ve liderleri farklı noktalarda tutmak adına yeni hapishaneler inşa etmek niyetinde. Ancak hapishanelerin yönetimleri eyaletlerde olduğu için merkezi hükümetin bu konuda yapabilecekleri kısıtlı kalıyor.

Şubat ayında Adalet Bakanı Sergio Moro tarafından hazırlanan kanun teklifi suçla mücadelede daha sert önlermler ve özellikle çete liderlerinin tecridi gibi maddeler içeriyor. Ancak söz konusu yasa teklifi halen daha kanunlaşabilmiş değil.

