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Brezilya’da havalimanından çalınan altınların Çin’de olduğu iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Guarulhos Havalimanı’ndan kısa bir süre önce çalınan 700 kilodan fazla altının Çin’de olduğu iddia edildi.Brezilya’da 25 Temmuz’da Sao Paulo’daki Guarulhos Uluslararası Havaalanı’nda çalınan 718 kilo saf altının Çin’e götürüldüğü iddia edildi.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Guarulhos Havalimanı’ndan kısa bir süre önce çalınan 700 kilodan fazla altının Çin’de olduğu iddia edildi.
Brezilya’da 25 Temmuz’da Sao Paulo’daki Guarulhos Uluslararası Havaalanı’nda çalınan 718 kilo saf altının Çin’e götürüldüğü iddia edildi. Temmuz ayında Guarulhos Havalimanı’nda polis gibi giyinen silahlı bir grup, içerisinde değerli metallerin de bulunduğu 750 kilo altını çalmıştı. Çalınan altınların 718 kilosunun ise Çin’e gönderildiği belirtildi. Folha de Sao Paulo gazetesinde yer alan haberde, altın fiyatlarının ürün bazında yüzde 67 daha yüksek olduğu Çin’e eritilerek gönderildiği yönünde ifadeler kullanıldı. Herhangi çalıntı bir malzemenin, suç ürünü olduğuna dair bir işaret bırakmadan yasa dışı yollarla pazarda kolayca eritilebildiği, bu sayede yeniden satılabildiği belirtildi.
Brezilya polisi, soygunun 6 şüphelisini gözaltına aldı. Ancak soygunun beyni olduğu iddia edilen 2 kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınanlar arasında havaalanının kargo terminalinin amiri Peterson Patricio’nun da bulunduğu bildirildi. Patricio polise ailesiyle birlikte rehin tutulduğunu söylemiş ancak daha sonra suça karıştığını itiraf etmişti.
Soyguncular, havaalanının lojistik alanına federal polis kılığında girmiş, altınları minibüsle çalıp çıktıktan sonra ambulansla yola devam etmişlerdi. Araştırmalara göre hırsızların yedi aracın satın alınması da dahil olmak üzere hırsızlığı gerçekleştirmek için 250 bin dolardan fazla para harcadıkları da ortaya çıktı. Soygun, gün ortasında ve sadece 90 saniyede gerçekleşmişti.

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