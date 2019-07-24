Brezilya'da her 5 saatte bir kişi ölüyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyaleti'nde polis operasyonlarında her 5 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.

ANSA'nın haberinde, Rio de Janeiro Eyaleti polisinin "Suçlularla Mücadele" isimli operasyonlarında, polis müdahalesi nedeniyle her 5 saatte bir kişinin öldüğü bildirildi.

Buna göre, yılbaşından bu yana polis müdahalesinde ölenlerin sayısı 881'e ulaştı.

Haberde, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarında, şüpheli ölümlerin sayısının geçen yıla göre yüzde 14,5 arttığı, buna karşın çetelerin neden olduğu ölümlerin ise azaldığı belirtildi.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, eyalette çetelere ve uyuşturucu kartellerine "savaş" açtıklarına dikkati çekerek, mücadaleye devam edeceklerini söyledi.

Vali Witzel, Kamu Güvenlik Enstitüsünün verilerine göre, suçluların neden olduğu şiddet olaylarında ölü sayısının geçen yıla oranla yüzde 22,6 düşerek, 2 bin 83'e gerilediğinin altını çizdi.

Organize suçlarla sıkı mücadelenin Rio'yu daha güvenli hale getirdiğini vurgulayan Witzel, "Hükümetin aldığı önlemler sayesinde artan operasyonel kabiliyetimiz, çetelere karşı mücadelemizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.