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Brezilya'da heyelan ve sel felaketi nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti

17.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Petrópolis kentinde meydana gelen heyelan ve sel felaketinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya'da heyelan ve sel felaketi nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Petrópolis kentinde meydana gelen heyelan ve sel felaketinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyindeki dağlara kurulmuş olan Petrópolis, şiddetli sağanak yağışların etkisi altındaydı.

Yamaç mahallelerindeki evler yıkıldı ve sel suları şehrin sokaklarında hızla akarken arabaları sürükledi.

Arama kurtarma ekipleri çamuru tararayarak hayatta kalanları bulmaya çalışıyor.

Brezilya Ulusal Sivil Savunması Twitter'da şu ana kadar 24 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ve 94 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda büyük çapta hasar ve caddelerde yüzen araçlar görülüyor.

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro gazetecilere verdiği demeçte, "Durum neredeyse savaş gibi... Direklerden sarkan, devrilen arabalar, çamur yığınları ve bir sürü su var" dedi.

35 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Petrópolis, 19. yüzyılda Brezilya hükümdarlarının yaz kaçamağı olan Rio de Janeiro'nun yukarısındaki tepelerde kurulmuş popüler bir turistik destinasyon.

Ancak bir aylık yağmur sadece üç saat içinde düştükten sonra selin evleri ve mağazaları yıkmasıyla şehrin muhteşem cazibesinin çoğu harabeye döndü.

En kötü etkilenen mahallelerden birinde, 80 kadar ev toprak kayması nedeniyle hasar gördü.

Petrópolis'te mağaza sahibi olan Henrique Pereira, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Su çok hızlı ve büyük bir güçle geldi. Kaybım yüzde 100 oldu. Pandemi ile hayatımız zaten zordu ... ve şimdi bu trajedi yaşanıyor." dedi.

Okullarda ve barınaklarda yaklaşık 300 kişi barındırılıyor ve hayır kurumları döşek, yiyecek, giysi ve yüz maskesi bağışı için çağrıda bulunuyor.

Şehrin 24 yaşındaki sakini Wendel Pio Lourenco, sığınak aramak için bölgede bir kiliseye giderken AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Canlı gömülmüş bir kız buldum" dedi ve ekledi:

Sel suları otomobiller dahil her şeyi sürükledi

"Herkes buranın savaş alanı gibi göründüğünü söylüyor."

Şehrin belediye başkanı olağanüstü hal ilan etti.

Bu sırada Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kurbanlar için acil yardım organize edeceğini söyledi.

Brezilya son üç ayda bir dizi şiddetli yağmurla sarsıldı ve bilim insanlarının iklim değişikliği nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini söylüyor.

Petrópolis ve çevresinde Ocak 2011'de sel ve toprak kaymalarında 900'den fazla kişinin öldüğü şiddetli fırtınalar yaşanmıştı.

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