Brezilya'da Hizbullah'la bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da Lübnan Hizbullahı ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, ABD'li yetkililer tarafından Lübnan Hizbullahı'na mali destek sağladığı öne sürülen ve Paraguay tarafından aranan Esed Ahmet Barakat'ın Foz de Iguacu kentinde Brezilya polisi tarafından yakalandığı belirtildi.
Savcılık, Barakat'ın Brezilya'ya sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.
ABD Hazine Bakanlığı 2004'te Barakat'ı Hizbullah'a mali destek sağlamakla suçlamıştı. O dönemde Barakat, Paraguay'da vergi kaçakçılığından hapis cezasına çarptırılmıştı.
Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası
FETÖ'nün medya yapılanması davasında flaş gelişme!
Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!
AK Parti, yerel seçimler konusunda kararını verdi!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam
Türkiye, Rusya, İran New York'ta toplanacak!
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum