Brezilya'da iki bina çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ruhsatsız iki binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, kentin eski itfaiyeci, polis ve askerlerden oluşan yaşa dışı güçlerin kontrolü altındaki bir bölgesinde dört katlı iki binanın çökmesi sonucu en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ruhsatsız iki binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, bölgenin kordon altına alındığı belirtildi.

Binalarda kaç kişinin yaşadığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Bu hafta şiddetli yağışların etkili olduğu bölgeyi kontrol eden yasa dışı güçlerin, semt sakinlerinden temel hizmetler için zorla para aldığı, yetkililerin bölgeye polis eşliğinde girebildiği kaydedildi.

