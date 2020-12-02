Brezilya’da iki gün üst üste banka soygunu: 1 ölü, 1 yaralı

Brezilya’nın Cameta kentinden bir banka şubesine uzun namlulu silahlarla giren saldırganlar 1 kişiyi öldürürken, 1 kişiyi de yaraladı. Bankadan kaçmayı başaran soyguncular daha sonra polis ile çatışarak izlerini kaybettirdi.

Brezilya’da dün Criciuma kentinden sonra bugün de Cameta kentinde banka songunu yaşandı. Para eyaletine bağlı Cameta kentinde silahlı soyguncular bir bankaya baskın gerçekleştirdi. Para Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir grup saldırganın yüksek kalibreli silahlarla Banco do Brasil’in şubesine saldırdığı ve soygun sırasında 1 rehinenin öldürüldüğü duyuruldu. Başka bir rehinin ise bacağından vurularak hastane kaldırıldığı belirtildi.

Cameta Belediye Başkanı Waldoli Valente Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybeden genç adamın ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde banka şubesinden kaçan silahlı saldırganların sokaklarda polis ile çatıştığı görüldü. Para Eyaleti Güvenlik Bakanlığı, kentin dışında içinde patlayıcı madde yer alan terk edilmiş bir araç bulunduğunu belirtti. Olayda kaç kişinin rehin alındığı, kaçının serbest bırakılıp bırakılmadığı henüz bilinmezken, bankadan çalınana para miktarı da açıklanmadı.