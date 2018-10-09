Brezilya'da ilk turu aşırı sağcı Bolsonaro kazandı

Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, büyük bir finansman desteği almadan sürdürdüğü seçim kampanyası kapsamında geçen ay düzenlediği bir mitingde bıçaklanmıştı. Saldırıda yaralanan 63 yaşındaki siyasetçi, bu nedenle seçim kampanyasına ara vermek zorunda kalmıştı. Bolsonaro, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Televizyonda süre alamadığımızı, hâlen kampanya parası verilmeyen çok küçük bir parti olduğumuzu ve benim de 30 gündür hastanede yattığımı göz önüne alırsak bu büyük bir zafer" dedi.

Ancak adayların yüzde 50 barajını aşamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura gidilecek.Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda adayların hiçbiri yüzde 50'lik oy barajını aşamadı. Seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan isim ise Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı Jair Bolsonaro oldu.

ABD ile ilişkileri güçlendirme vaadi

Seçim kampanyasında özellikle Twitter ve Facebook'u etkin biçimde kullanarak destek toplayan Bolsonaro, ülkedeki yolsuzlukları sonlandıracağı, suç oranını düşüreceği ve ekonomik sıkıntıları gidereceği yönünde mesajlar vermişti. Bolsonaro, Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olan ve bölgede en fazla diplomatik güç sahibi ülke konumunda bulunan Brezilya'nın dış politikasına dair vaatlerde bulunurken özellikle Venezuela gibi solcu rejimlere karşı daha sert bir politika izlemeyi ve ABD ile ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Bolsonaro, seçildiği takdirde kabineyi 15 bakanlığa düşüreceğini ve birçok kamu şirketini de özelleştireceğini veya kapatacağını duyurmuştu.

Kısa süre öncesine kadar Brezilya'daki küçük partilerden biri olan Sosyal Liberal Parti, aynı gün yapılan genel seçimlerde de büyük bir başarı yakalayarak Kongre'deki en güçlü ikinci parti konumuna geldi.

İkinci turda çekişme bekleniyor

Bolsonaro ile Haddad arasındaki yarışın ikinci turu, 28 Ekim'de yapılacak.