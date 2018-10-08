HABER

Brezilya’da İlk Turun Galibi Aşırı Sağcı Aday Kongre Desteği Arıyor

08.10.2018 23:05 | Son Güncelleme

Eski bir yüzbaşı olan Jair Bolsonaro, olası zaferi halinde hükümet kurma çalışmalarına şimdiden başladı. Bolsonaro, ikinci turu kazanması durumunda Kongre’den destek bulmak için diğer milletvekilleriyle görüşmeler yürüttüğünü belirtti

Brezilya’da İlk Turun Galibi Aşırı Sağcı Aday Kongre Desteği Arıyor

Brezilya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro yüzde 46’yla en fazla oy alan aday oldu. İşçi Partisi’nden Fernando Haddad ise yüzde 29’da kaldı. İki aday da ilk turda seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını geçemediği için, seçimin galibi 28 Ekim’de yapılacak ikinci turda belli olacak.

Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, olası zaferi halinde hükümet kurma çalışmalarına şimdiden başladı. Aşırı sağcı aday bugün yaptığı açıklamada, ikinci turu kazanması durumunda Kongre’den destek bulmak için diğer milletvekilleriyle görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Bolsonaro’nun partisi tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip değil.

Seçim sonucunun Brezilya’da yıllardır görülmemiş düzeyde bir kutuplaşmayı yansıttığı yorumları yapılıyor.

Bolsonaro ayrıca, Wall Street dostu ekonomi danışmanı Paulo Guedes’le çalışmaya devam edeceğini söyledi. 63 yaşındaki Bolsonaro, katı mesajlarına sadık kalacağını, “barış ve sevgi” adayı olmayacağını sözlerine ekledi.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Facebook’tan İlk Ev İçi Akıllı CihazFacebook’tan İlk Ev İçi Akıllı Cihaz
Kaşıkçı İçin Uluslararası Kuruluşlardan Suudi Arabistan’a ÇağrıKaşıkçı İçin Uluslararası Kuruluşlardan Suudi Arabistan’a Çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

ABD'de 'Michael' kasırgası alarmı! Bölge için tahliye kararı verildi

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.