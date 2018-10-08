Brezilya’da İlk Turun Galibi Aşırı Sağcı Aday Kongre Desteği Arıyor

Brezilya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro yüzde 46’yla en fazla oy alan aday oldu. İşçi Partisi’nden Fernando Haddad ise yüzde 29’da kaldı. İki aday da ilk turda seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını geçemediği için, seçimin galibi 28 Ekim’de yapılacak ikinci turda belli olacak.

Eski bir yüzbaşı olan Bolsonaro, olası zaferi halinde hükümet kurma çalışmalarına şimdiden başladı. Aşırı sağcı aday bugün yaptığı açıklamada, ikinci turu kazanması durumunda Kongre’den destek bulmak için diğer milletvekilleriyle görüşmeler yürüttüğünü belirtti. Bolsonaro’nun partisi tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip değil.

Seçim sonucunun Brezilya’da yıllardır görülmemiş düzeyde bir kutuplaşmayı yansıttığı yorumları yapılıyor.

Bolsonaro ayrıca, Wall Street dostu ekonomi danışmanı Paulo Guedes’le çalışmaya devam edeceğini söyledi. 63 yaşındaki Bolsonaro, katı mesajlarına sadık kalacağını, “barış ve sevgi” adayı olmayacağını sözlerine ekledi.

