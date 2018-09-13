Brezilya'da İşçi Partisinin yeni adayı Haddad'dan bağımsızlık vurgusu

SAO PAULO (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 7 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimlerinde İşçi Partisi tarafından hapisteki eski Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın yerine aday gösterilen Fernando Haddad, seçilmesi halinde diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmeyeceği sözünü verdi.

Haddad, da Silva'nın devlet başkanlığı döneminde başlatılan eğitim programlarından yararlananların katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, mali piyasalara ya da ABD dahil diğer ülkelerin çıkarlarına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Seçilmesi halinde diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmeyeceğini vurgulayan eski Sao Paolo Belediye Başkanı Haddad, "Mali piyasaların ne istediklerini ve ne istemediklerini söyleyebileceği bir devlet başkanı istiyorlar. (ABD Başkanı) Donald Trump'ın ne istediğini veya ne istemediğini söyleyebildikleri." diye konuştu.

Seçilmesi halinde da Silva'nın etkisinin ne olacağına ilişkin sorulan soruya Haddad, eski devlet başkanının "bir ilham kaynağı" olduğunu belirtti.

İşçi Partisi, ağustos başında düzenlediği kongrede, hapisteki Lula da Silva'nın ekim ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde partinin adayı olacağı açıklanmıştı. Partinin Lula'nın devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı tartışma programında yer alması için federal mahkemeye yaptığı talep reddedilmişti.