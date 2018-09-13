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Brezilya'da İşçi Partisinin yeni adayı Haddad'dan bağımsızlık vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

Fernando Haddad, seçilmesi halinde diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmeyeceği sözünü verdi

SAO PAULO (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 7 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimlerinde İşçi Partisi tarafından hapisteki eski Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın yerine aday gösterilen Fernando Haddad, seçilmesi halinde diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmeyeceği sözünü verdi.

Haddad, da Silva'nın devlet başkanlığı döneminde başlatılan eğitim programlarından yararlananların katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, mali piyasalara ya da ABD dahil diğer ülkelerin çıkarlarına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Seçilmesi halinde diğer ülkelerin boyunduruğu altına girmeyeceğini vurgulayan eski Sao Paolo Belediye Başkanı Haddad, "Mali piyasaların ne istediklerini ve ne istemediklerini söyleyebileceği bir devlet başkanı istiyorlar. (ABD Başkanı) Donald Trump'ın ne istediğini veya ne istemediğini söyleyebildikleri." diye konuştu.

Seçilmesi halinde da Silva'nın etkisinin ne olacağına ilişkin sorulan soruya Haddad, eski devlet başkanının "bir ilham kaynağı" olduğunu belirtti.

İşçi Partisi, ağustos başında düzenlediği kongrede, hapisteki Lula da Silva'nın ekim ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde partinin adayı olacağı açıklanmıştı. Partinin Lula'nın devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı tartışma programında yer alması için federal mahkemeye yaptığı talep reddedilmişti.

İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesine resmi başvuruda bulunmuştu. Mahkeme 1 Eylül'de aldığı kararla Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetmişti. İşçi Partisi yönetimi 11 Eylül'de Lula'nın yerine Haddad'ın seçimlerde aday gösterilmesine karar vermişti.

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- Süryani aday

Sao Paolo Belediye Başkanı Fernando Haddad'ın kökleri Osmanlı egemenliğindeki Suriye'ye dayanıyor. Haddad, 20. yüzyıl başında Suriye'den Güney Amerika'ya göç eden Süryani bir aileden geliyor.

Sao Paolo Üniversitesinde hukuk, ekonomi ve felsefe okuyan Haddad, akademisyenliğin ardından siyasete atıldı. 2005-2012 yıllarında İşçi Partili devlet başkanları Lula da Silva ve Dilma Rousseff'in kabinelerinde Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.

1960 doğumlu Haddad, 2012 yılında Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paolo'nun belediye başkanı seçildi. 2016'da yinelenen seçimleri kazanarak görevini sürdürdü.

Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Lula da Silva, nisan ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Fernando Haddad Lula Da Silva

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