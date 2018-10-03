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Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

Cezaevinden kaçan 19 mahkum aranıyor

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti.

Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti.

Brezilya'da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya cezaevi Tocantins

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