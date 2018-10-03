Brezilya'da kaçan mahkumlar ve polis arasında çatışma: 9 ölü

SAO PAULO (AA) - Brezilya'nın kuzeyinde Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.
Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti.
Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının bölgede arandığını ifade etti.
Brezilya'da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş, firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
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