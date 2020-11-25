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  4. Brezilya’da katliam gibi kaza: 37 ölü, 15 yaralı

Brezilya’da katliam gibi kaza: 37 ölü, 15 yaralı

25.11.2020 19:22 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Sao Paulo eyaleti güne feci kaza haberiyle uyandı.

Brezilya’da tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan otobüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Sao Paulo eyaleti güne feci kaza haberiyle uyandı. Sao Paulo askeri polisi tarafından yapılan açıklamada, eyalette tekstil şirketi çalışanlarını taşıyan bir otobüsün kamyonla kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Meydana gelen feci kaza sonucu en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, kazanın Taugai ve Taquarituba kentleri arasında meydana geldiği belirtildi. Kurtarma ekiplerinin aldığı yolcu listesine göre otobüste şoför ile birlikte 52 kişinin bulunduğu aktarıldı. Polisin hayatını kaybedenlerin kimliğini tespit edebilmek için çalışmalara başladığı aktarılırken, kamyon şoförünün yaralı olarak kurtarıldığı ifade edildi.
Otobüsün bir aracı sollamaya çalıştığı sırada kamyonla kafa kafaya çarpıştığı iddia edildi.

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