Brezilya'da keskin nişancı polisler için soruşturma talebi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'da Rio de Janerio eyaletinde kanun koyucular, emniyet güçlerinin uyuşturucu çetelerine karşı yürütülen operasyonlarında keskin nişancılar kullanıldığına dair iddiaların soruşturulmasını istedi.

Rio de Janeiro Eyaleti Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Renata Souza, yaptığı açıklamada, Vali Wilson Witzel'in dün yerel bir gazeteye bu konuda verdiği demecin ardından konu hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Souza, Brezilya kanunlarının idam cezasını yasakladığını hatırlatarak, şüphelilere karşı öldürücü uzun namlulu silahların kullanılmasının insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Uygulamanın anayasaya aykırı olduğunun altını çizen Souza, "Vali, şüphelilerin hayatta kalıp kalmamasını polislerin inisiyatifine bırakarak sorumsuzca davranmaktadır." ifadesini kullandı.

Vali Witzel, O Globo gazetesine verdiği mülakatta, uyuşturucu çeteleriyle mücadelede keskin nişancı polisleri kullandıklarını, şüphelilerin başına ya da gövdesine ateş etmenin polislerin inisiyatifine bırakıldığını ifade etmişti.