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Brezilya’da kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi

12.03.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Brezilya’da bir sokak köpeği topallayarak bir veteriner kliniğine girdi. Yapılan testler sonucunda köpeğin genital bölgesinde tümör tespit edildi.

Brezilya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ayakları topallayan bir köpek, ülkenin Ceara eyaletinde bulunan Juazeiro do Norte şehrindeki bir veteriner kliğine topallayarak girdi. Topallayan köpeği fark eden bir veteriner köpeği muayene etti.

O anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan inceleme sonucunda ilk olarak köpeğin patisinde büyük bir kitle tespit edildi. Yapılan test sonucu köpeğin genital bölgesinde tümör olduğu ortaya çıktı. Köpeğin kemoterapi tedavisi uygulandı.

“İLK KEMOTERAPİ SEANSINA İYİ TEPKİ VERDİ”

Yerel medyaya köpeğin durumuyla ilgili açıklama yapan veteriner Dayse Silva, köpeğin iyi durumda olduğunu belirterek, “Artık kanaması yok ve acı içinde olduğuna dair herhangi bir belirtisi yok. İlk kemoterapi seansına iyi tepki verdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca iyileşme sürecince olan köpeğin Silva’nın ailesiyle kaldığı ve günlük tedavisi için Silva ile birlikte kliniğe gittiği belirtildi.

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