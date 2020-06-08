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Brezilya'da korona rakamlarına hükümet müdahalesi

08.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Koronavirüsten en fazla can kaybı yaşanan ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya çıkmasının ardından toplam vaka ve ölü sayılarını açıklamayı bırakan Brezilya, Başsavcılık'tan gelen uyarı üzerine geri adım attı.

Brezilya, koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında geçen Cuma günü İtalya'yı da geride bırakarak üçüncü sıraya çıkmasının ardından toplam vaka ve ölü sayılarını kamuoyundan gizlemeye başladı. Ancak bu durumla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılığın Sağlık Bakanlığından 72 saat içinde izahat beklediğini açıklaması hükümete geri adım attırdı.

Cumartesi günü sadece son 24 saatteki vaka ve ölüm sayılarını kamuoyuyla paylaşan ve o tarihe kadar olan verileri erişimden kaldıran Brezilya Sağlık Bakanlığı, Pazar günü yeniden toplam vaka ve ölü sayısını açıklamaya başladı.

Brezilya hükümeti geçen hafta koronavirüs verilerinin açıklandığı saati de değiştirmişti. Artık saat 19.00 yerine 20.00'de açıklanan veriler, böylece ülkenin en çok izlenen haber programının arkasına sarkmış oldu.

Brezilya'da Pazar günü açıklanan son verilere göre, ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 37 bin 312 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısıysa 685 bin 427. Açıklanan verilere göre, Brezilya'da son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 12 bin 581 olurken bu süre içinde bin 382 COVID-19 hastası yaşamını yitirdi.

Generali Sağlık Bakanı yapmıştı

COVID-19'u "hafif grip" olarak tanımlayan ve koronavirüsün oluşturduğu tehdidin boyutlarını küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı JairBolsonaro, ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle sert karantina önlemleri uygulamayı reddetmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) ideolojik ön yargılara sahip olmakla suçlayan Bolsonaro, geçen Cuma günü Brezilya'nın bu kurumdaki üyeliğini sonlandırma tehdidinde bulunmuştu.

Bolsanoro, Sağlık Bakanlığına 3 Haziran'da geçici olarak General Eduardo Pazuello'yu atamıştı. Geçen Nisan ayında bakanlık bünyesinde görev almaya başlayan Pazuello'nun daha önce sağlık alanında herhangi bir tecrübesi bulunmuyordu.

Pazuello'dan önceki sağlık bakanlarından biri istifa ederken diğeri de Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı. Her iki isim de pandemiyle mücadelede alınacak önlemler konusunda Bolsonaro'yla görüş ayrılıkları yaşıyordu.

DW,dpa,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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