Brezilya'da korona rakamlarına hükümet müdahalesi

Brezilya, koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında geçen Cuma günü İtalya'yı da geride bırakarak üçüncü sıraya çıkmasının ardından toplam vaka ve ölü sayılarını kamuoyundan gizlemeye başladı. Ancak bu durumla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılığın Sağlık Bakanlığından 72 saat içinde izahat beklediğini açıklaması hükümete geri adım attırdı.

Cumartesi günü sadece son 24 saatteki vaka ve ölüm sayılarını kamuoyuyla paylaşan ve o tarihe kadar olan verileri erişimden kaldıran Brezilya Sağlık Bakanlığı, Pazar günü yeniden toplam vaka ve ölü sayısını açıklamaya başladı.

Brezilya hükümeti geçen hafta koronavirüs verilerinin açıklandığı saati de değiştirmişti. Artık saat 19.00 yerine 20.00'de açıklanan veriler, böylece ülkenin en çok izlenen haber programının arkasına sarkmış oldu.

Brezilya'da Pazar günü açıklanan son verilere göre, ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 37 bin 312 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısıysa 685 bin 427. Açıklanan verilere göre, Brezilya'da son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 12 bin 581 olurken bu süre içinde bin 382 COVID-19 hastası yaşamını yitirdi.