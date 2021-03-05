Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro 'Sızlanmayı bırakın' dedi

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkede koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının hızla artmasına karşın halka "Covid-19 konusunda sızlanmayı bırakın" dedi.

Brezilya'da Çarşamba günü 75 bin 2 koronavirüs vakası rapor edildi, 1910 kişinin de öldüğü açıklandı. Bu, ülkede şimdiye kadar salgında görülen en yüksek ölü sayısı. Ülkede de dün de 1699 kişinin öldüğü duyuruldu.

Pandeminin en kötü döneminin yaşandığı ülkede sağlık sistemi büyük bir krizle karşı karşıya.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 260 bini geçtiğini açıkladı. Brezilya, ölü sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada.

Vaka ve ölü sayılarındaki artış, Amazon bölgesindeki Manaus kentinde çok hızlı yayılan bir virüs varyantının ortaya çıkmasına bağlanıyor.

Validen Bolsonaro'ya: Bu adam deli

Salgının başlangıcından bu yana koronavirüsü hafife alan açıklamalarıyla bilinen ve geçen yıl kendisi de koronavirüse yakalanan Jair Bolsonaro, yeni tablo karşısında da bu tutumunu sürdürdü.

Jair Bolsonaro dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Sızlanmayı bırakın. Daha ne kadar ağlayacaksınız? Artık kimse buna dayanamaz. Ölümler için üzgünüz ama artık bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.