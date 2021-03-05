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Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro 'Sızlanmayı bırakın' dedi

05.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Brezilya'da koronavirüs ölümleri rekor düzeye çıktı, Cumhurbaşkanı Bolsonaro 'Sızlanmayı bırakın' dedi

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkede koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının hızla artmasına karşın halka "Covid-19 konusunda sızlanmayı bırakın" dedi. Ülkede Çarşamba günü 75,002 koronavirüs vakası rapor edildi, 1910 kişinin de öldüğü açıklandı. Bu, ülkede şimdiye kadar salgında görülen en yüksek ölü sayısı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkede koronavirüs kaynaklı vaka ve ölü sayısının hızla artmasına karşın halka "Covid-19 konusunda sızlanmayı bırakın" dedi.

Brezilya'da Çarşamba günü 75 bin 2 koronavirüs vakası rapor edildi, 1910 kişinin de öldüğü açıklandı. Bu, ülkede şimdiye kadar salgında görülen en yüksek ölü sayısı. Ülkede de dün de 1699 kişinin öldüğü duyuruldu.

Pandeminin en kötü döneminin yaşandığı ülkede sağlık sistemi büyük bir krizle karşı karşıya.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 260 bini geçtiğini açıkladı. Brezilya, ölü sayısında ABD'nin ardından ikinci sırada.

Vaka ve ölü sayılarındaki artış, Amazon bölgesindeki Manaus kentinde çok hızlı yayılan bir virüs varyantının ortaya çıkmasına bağlanıyor.

Validen Bolsonaro'ya: Bu adam deli

Salgının başlangıcından bu yana koronavirüsü hafife alan açıklamalarıyla bilinen ve geçen yıl kendisi de koronavirüse yakalanan Jair Bolsonaro, yeni tablo karşısında da bu tutumunu sürdürdü.

Jair Bolsonaro dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada "Sızlanmayı bırakın. Daha ne kadar ağlayacaksınız? Artık kimse buna dayanamaz. Ölümler için üzgünüz ama artık bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

Bolsonaro'nun bu sözleri, ülkede öfkeye neden oldu. BBC'ye konuşan Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Pandeminin sona erdirilmesi için aşı almak isteyen vali ve belediye başkanlarına saldıran" Bolsonaro için "Deli adam" dedi.

Doria, "Her gün insanlar ölürken bu sorunla nasıl yüzleşeceğiz. Brezilya'da sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi" diye konuştu.

Valiler tarafından getirilen karantina önlemlerini her fırsatta eleştiren Bolsonaro, bunların ekonomiye vereceği zararın virüsün kendisinin vereceği zarardan daha fazla olacağını savunuyor.

'İki virüsümüz var: Koronavirüs ve Bolsonaro virüsü'

Doria, "Maalesef, Brezilya şu anda iki virüsle birden mücadele etmek zorunda. Birincisi, koronavirüs. İkincisi de Bolsonaro virüsü" dedi.

Brezilya'da bazı eyaletlerde salgının hastaneler üzerindeki yükünün artmasından endişeye kapılan vali ve belediye başkanları kendi önlemlerini devreye sokmaya başladı.

Bar, restoran ve plajlara girişlerin sınırlandığı Rio de Janeiro, yerel yönetimlerin kararıyla bu tür önlemlere başvurulan son kent oldu.

46 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Sao Paulo'da geçen hafta "Kırmızı Alarm" ilan edilmiş ve elzem olmayan tüm işletmeler Cumartesi gününden itibaren iki hafta süreyle kapatılmıştı.

Bazı valilikler de federal hükümeti beklemek yerine üreticilerden doğrudan aşı satın alacaklarını açıklamışlardı.

Salgından en fazla etkilenen Latin Amerika ülkesi olan Brezilya'da aşılama programı birçok ülkenin gerisinde kaldı.

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