Brezilya'da koronavirüsün Güney Afrika varyantına rastlandı.

Bilim insanları ayrıca 18 mutasyonun birleşimi olan yeni bir türün saptandığını söyledi.Brezilya’da koronavirüsün yüksek düzeyde bulaşıcı olan Güney Afrika varyantına rastlandığı öğrenildi. Dünyada en fazla günlük can kaybının kaydedildiği Brezilya'da yeni varyantın ortaya çıkması endişeleri daha da büyüttü.

Bilim insanları koronavirüsün daha önce bilinmeyen yeni bir varyantının da Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde ortaya çıkmış olabileceğini açıkladı. Minas Gerais Federal Üniversitesi bu kentte iki örnek alındığını ve örneklerde daha önce görülmemiş ve 18 mutasyonun birleşimi olan yeni bir tür saptandığını açıkladı. Bu mutasyonlar arasında Güney Afrika varyantı ile Brezilya'da ortaya çıkıp yaygınlaşan P.1. varyantı da bulunuyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Salı günü koronavirüsten 4 bin 195 kişi ertesi gün ise 3 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

Yeni mezarlık inşa edilecek

Ülkenin en büyük kenti olan Sao Paulo'da yetkililer Çarşamba günü kentte her gün 600 yeni mezar yeri kazılacağı açıkladı. 30 Mart tarihinde kentte bir gün içinde 426 defin işlemi gerçekleşti. Kent yönetimi aynı zamanda "dikey mezarlık" inşa etme planının da hazırlandığını açıkladı. 26 bin kapasiteli mezarlıkta çekmece tipinde mezarlar olacağı ve yapının izin çıkması halinde 90 gün içinde inşa edileceği belirtiliyor.