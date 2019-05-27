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Brezilya’da küçük uçak düştü: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletinde küçük bir uçak düştü.

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletinde küçük bir uçak düştü. Aralarında ülkenin popüler şarkıcılarından Gabriel Diniz’in de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Sergipe eyaletine bağlı Estancia kentinde dört koltuk kapasiteli PT-KLO Piper model küçük bir uçak düştü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenler arasında ülkenin en popüler şarkıcılarından biri olan Gabriel Diniz’in de bulunduğu bildirildi.
Sanatçının menajeri yerel basına yaptığı açıklamada, “Gabriel, bu öğleden sonra Sergipe eyaletinin güneyinde, düşen çift motorlu uçaktaydı. Kendisi sonsuza dek kalbimizde olacak” ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki Diniz, geçtiğimiz yaz Brezilya Karnavalı’nın hit şarkısı “Jenifer” ile ünlenmişti.

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