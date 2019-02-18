Brezilya’da maçta stadı su bastı

Brezilya’da şiddetli yağmur nedeniyle maç sırasında bir stadı su bastı.

Brezilya’nın Vitria da Conquista şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle maç sırasında bir stat sular altında kaldı. Seyirciler panikle koltukların üzerine çıkarken, itfaiyenin yardımıyla stat tahliye edildi.

