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Brezilya'da okula silahlı saldırı: 8 ölü

13.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir okulda çevreye ateş açan iki saldırgan genç, beşi öğrenci altı kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Brezilya'da okula silahlı saldırı: 8 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki bir okulda düzlenlenen silah saldırıda beşi çocuk en az sekiz kişi hayatını kaybetti. Ulusal kanal Globo TV, silahlı iki gencin sabah saatlerinde okula girerek etrafa ateş açmaya başladığını aktardı.

Polisin verdiği bilgiye göre beş öğrenci, okulda çalışan bir yetişkin ve saldırıyı gerçekleştiren iki genç hayatını kaybetti. Kurşunlara hedef olan bazı öğrencilerin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi yok.

Polis yetkilileri, maskeli iki gencin yerel saatle 9:30'da Raul Brasi isimli okulun binasından içeri girerek çevreye ateş etmeye başladığını ve görünüşe göre son olarak da intihar ettiklerini açıkladı. Yetkililer, olaydan kısa bir süre önce okul binasından yaklaşık 500 metre uzaklıkta başka bir silahlı saldırı yaşandığını ancak bu iki olayın bağlantılı olup olmadığının henüz araştırıldığını bildirdi.

Brezilya, cinayet oranında dünya genelinde ilk sırada olsa da, silahlı okul saldırılarına pek alışkın bir ülke değil. Son olarak 2011 yılında Rio de Janeiro'daki bir okula saldırı düzenlenmiş, 12 çocuk yaşamını yitirmişti.

Şiddetin yoğun olduğu ülkede silah yasası son derece katı olsa da, el altından silah satın almanın kolay olduğu belirtiliyor.

rtr/GY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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