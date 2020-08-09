Brezilya'da ölü sayısı 100 bini aştı

Almanya'da üç gün sonra yeni enfeksiyon sayısı 1000'in altında. Paris'te yarından itibaren turistik merkezlerde maske zorunluluğu başlıyor.Pek çok ülkede yeni tip koronavirüs rakamlarında artış kaydediliyor. Pandeminin en çok etkilediği ülkelerden olan Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bin'i aştı. Son 24 saatte kaydedilen 905 ölüm ile ülkede, pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bin 477'ye ulaştığı açıklandı. Aynı süre içinde 49 bin 970 de yeni vakanın tespit edildiği Brezilya'da kayda geçen toplam vaka sayısı 3 milyon 12 bin 412'ye yükseldi.

Pandeminin en etkili olduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) toplam vaka sayısı ise 5 milyonu, ölü sayısı da 160 bini geçti. Bu da tüm dünyada Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin yaklaşık beşte birinin ABD'de olduğu anlamına geliyor.

Almanya'da ise üst üste üç gün boyunca binin üstünde kaydedilen günlük yeni vaka sayısı, son 24 saatte 555 olarak kayıtlara geçti. Alman hükümetinin pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü, bu azalmada hafta sonu olmasının etkili olabileceğini, nitekim sağlık dairelerine hafta sonlarında bütün vakaların vaktinde iletilmeyebildiğini belirtti. Bu son rakamla birlikte Almanya'daki toplam vaka sayısı 215 bin 891'e ulaşmış oldu.