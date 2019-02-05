Brezilya’da ölü sayısı yükseliyor

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının 25 Ocak’ta çökmesi sebebiyle yaşanan faciada ölü sayısı 134’e yükseldi.
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki maden atık barajının çökmesi sebebiyle yaşanan faciada ölü sayısı artmaya devam ediyor. Çevreye yayınlan atıkların, diz seviyesini geçmesi sebebiyle zorlukla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 11’inci gününe gelindi. Yetkililer ölü sayısının 134’e yükseldiğini ve 199 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Brumadinho İtfaiyesi Sözcülüğü, bütün cesetlerin bulunması ve kurtarılmasının mümkün olamadığını söyledi. Yapılan açıklamada, "Bir süre sonra cesetlerin bozulmasından dolayı, kimlik tespiti imkansızlaşacak. Ancak o zamana kadar 5 ya da 6 ay boyunca çalışmalara son vermeyeceğiz" denildi.
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