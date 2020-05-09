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Brezilya’da ordu Amazon ormanlarını korumaya hazırlanıyor

09.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı kesimler Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 arttı.

Brezilya’da ordu Amazon ormanlarını korumaya hazırlanıyor

Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı kesimler Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 arttı.

Brezilya ordusu Amazonlardaki kaçak ormancılık ve madencilik faaliyetlerini engellemek için bölgeyi denetlemeye hazırlandığını açıkladı.

Kesimler 2020'nin ilk dört ayında da 2019'un ilk dört ayına kıyasla yüzde 55 arttı.

Çevreciler Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun söylemi ve politikalarının yasadışı faaliyetleri teşvik ettiğini savunuyor.

Bunu reddeden Bolsonaro ise bu hafta orduyu ormanları korumaya göndereceğini açıklamıştı.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu yılın ilk dört ayında 405 kilometre karelik bir orman kesildi.

Memurlar denetimleri sırasında ormanın ortasındaki bu kaçak altın madenini tespit etmişti

Bölgedeki çevre koruma grupları, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle son dönemde bölgeye gönderilen denetim memurlarının sayısının azaldığını belirtiyor.

Güney Amerika'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Brezilya'da 141 vaka tespit edildi, ölü sayısı ise 10 bine yaklaştı.

Imazon adlı çevre koruma derneğinden araştırmacı Paul Barretto "Bölgeye daha az denetçi gelse de kaçak orman kesenler virüsü umursamadan faaliyetlerine devam ediyor" diyor.

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