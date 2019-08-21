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Brezilya'da orman yangınlarında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Ülkede bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldi. Bu rakam son 6 yılın en yüksek seviyesi - Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtti

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı. Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatı ve ülkedeki orman yangınları hakkında hükümetin politikalarını sebep gösterirken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise orman yangınlarının arkasında sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini öne sürdü.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin bazı bölgelerinde ağustos başında, ülkenin Peru sınırındaki Acre eyaletinde ise geçen hafta yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kuru mevsimlerde doğal yollardan çıkan orman yangınları yaygın olmasına rağmen, yasa dışı çiftçilik yapılması için birçok orman yangınının çıkarıldığı biliniyor.

Öte yandan, bilim adamları, dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonların korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını düşünüyor.

- Bolsonaro, çevreci sivil toplum kuruluşlarını suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede meydana gelen orman yangınlarının arkasında çevreci sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini belirtti.

Bolsonaro, Amazonlar'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin, "Bana ve Brezilya hükümetine karşı, dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşları bir suç eylemine karışmış olabilir. Teyit etmiyorum ama olabilir, bu bir ihtimal." ifadesini kullandı.

- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları ise Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını ileri sürüyor.

Bolsonaro, başkanlık seçimlerinden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

INPE'nin daha önce yayımladığı raporlarda Amazonlar'daki orman tahribatı bir yıl içerisinde yüzde 80'den fazla artış göstermişti. Enstitünün raporlarına öfkelenen Bolsonaro, raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve INPE'nin Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.

Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini belirterek istifa etmiş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

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amazonlar Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yağmur ormanları

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