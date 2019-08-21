Brezilya'da orman yangınlarında artış

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, ülkede bu yıl 72 bin 843 yangın çıktı. Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatı ve ülkedeki orman yangınları hakkında hükümetin politikalarını sebep gösterirken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise orman yangınlarının arkasında sivil toplum kuruluşlarının olabileceğini öne sürdü.

INPE verilerine göre, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yangın sayısında geçen yıla oranla yüzde 83 artış yaşandı. Ayrıca, bir hafta içerisinde korunan bölgeleri ve yerli halkları olumsuz etkileyen yaklaşık 10 bin orman yangını meydana geldi.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinin bazı bölgelerinde ağustos başında, ülkenin Peru sınırındaki Acre eyaletinde ise geçen hafta yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kuru mevsimlerde doğal yollardan çıkan orman yangınları yaygın olmasına rağmen, yasa dışı çiftçilik yapılması için birçok orman yangınının çıkarıldığı biliniyor.