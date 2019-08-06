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Brezilya’da ormansızlaşma yüzde 67 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:26 | Son Güncelleme

Brezilya’daki ormansızlaşma, yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla göre yüzde 67 arttı.Güney Amerika ülkesi Breziya’da, ormansızlaşma oranı yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla göre yüzde 67 arttı.

Brezilya’daki ormansızlaşma, yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla göre yüzde 67 arttı.
Güney Amerika ülkesi Breziya’da, ormansızlaşma oranı yılın ilk 7 ayında bir önceki yıla göre yüzde 67 arttı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (BUUA) tarafından kurulan uydu izleme sistemi, 2018 yılının aynı döneminde 2 bin 810 kilometrekareye karşı bu yılın Temmuz ayı sonunda 4 bin 699 kilometrekare tropikal ormanın tahrip edildiğini açıkladı.
Ocak ayında iktidara gelen Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Amazon bölgesini daha fazla tarım ve madencilik yatırımına açarken, öte yandan önceki hükumetlerin yürüttüğü çevresel düzenlemeleri gevşetip, bunları ihlal eden çiftçilere uygulanan para cezalarını azaltacağını dile getirmişti.
Yeni hükumet tarafından görevine son verilen BUUA eski Direktörü Ricardo Galvao son yaptığı açıklamada, "inkar edilemez" bir ormansızlaşmanın yaşandığına dikkat çeken ajansının çalışmalarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Emekli albay Darcton Policarpo Damiao, Pazartesi günü BUUA Başkanı olarak atandı. İklim değişikliğine karşı mücadelede kilit önem taşıyan dünyanın en büyük karbon havuzu olan Amazon ormanlarının yüzde 60’ı Brezilya’da bulunuyor.

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