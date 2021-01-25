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Brezilya’da otobüs kazası: 21 ölü, 33 yaralı

25.01.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Brezilya’nın güneyinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 33 kişi yaralandı.Brezilya’nın Parana sahilinde yer alan Guaratuba otoyolunda Ananindeua’dan Balneario Camboriu’ya giden 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs kaza yaptı.

Brezilya’nın güneyinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 7’si ağır 33 kişi yaralandı.
Brezilya’nın Parana sahilinde yer alan Guaratuba otoyolunda Ananindeua’dan Balneario Camboriu’ya giden 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazanın ardından otoban trafiğe kapatılırken, kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ile yaralıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderildi. Yaralılar, Curitiba ve Joinville’deki hastanelere sevk edildi.
Askeri Polis Hava Operasyonları Taburu (BPMOA) tarafından yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 7’si ağır 33 kişinin yaralandığı aktarıldı. Federal Otoyol Polisi tarafından yapılan açıklamada ise, kazanın Guaratuba otoyolunun 668’inci kilometresinde yerel saatle 08.30’da meydana geldiği belirtildi.
İtfaiye çavuşu İcaro Grenert, "Mekanik bir arıza olup olmadığı ya da ne olduğunu söylemenin hiçbir yolu yok. Neyse ki 50 metre uzaktaki nehirden aşağı düşmedi. O durumda otobüsten kimse kurtulamazdı” dedi.

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