Brezilya'da oy verme işlemi başladı

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri için oy verme işlemi TSİ 14:00 itibarıyla başladı. Son anketlere göre yarıştaki 13 aday arasında aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun önde gittiği seçimler, 1985'te askeri rejimin sonlanmasından bu yana en tartışmalı oylama olarak değerlendiriliyor.

Eski bir ordu mensubu olan ve 1964 ile 1985 yılları arasında ülkeyi yöneten askeri rejimden övgüyle bahseden 63 yaşındaki Bolsonaro, ayrıca kadınlar, eşcinseller ve yoksullar hakkında saldırgan ifadeleri ile biliniyor.

Cumartesi gecesi açıklanan son anketlere göre ülkedeki 147 milyon kayıtlı seçmenin yüzde 36'sı Bolsonaro'yu destekliyor. Ona en yakın aday olan solcu ve eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad'ın oyu ise yüzde 22.

Seçimlerin ilk turunda herhangi bir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur 28 Ekim'de gerçekleşecek. Bugünkü oylamanın sonuçlarının Pazartesi erken saatlerde açıklanması bekleniyor.

Düzen karşıtı dalga

Dünyanın en büyük sekizinci ekonomisi konumunda olan 210 milyon nüfuslu Güney Amerika ülkesi, son yıllarda ekonomik sorunlar ve devletin tepe noktasındaki yolsuzluk skandalları ile çalkalanmıştı.